У Зеленського не знали, що Путін нападе саме 24 лютого

В Офісі Президента запевняють – не знали, що Путін планував напасти саме 24 лютого. Кажуть, що влада не мала інформації конкретно про цю дату.

Ймовірних дат було багато, але без конкретної. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Ні, конкретної дати 24 лютого не було. Дат було багато: 20, 22, 16 лютого. Американці теж не могли знати конкретний час і це не питання до їхньої розвідки,

– сказав Подоляк.

Чому влада не надто реагувала на повідомлення розвідки

Подоляка запитали, чому раніше українська влада активно не реагувала на попередження західних розвідок про можливий напад Росії.

Політик зізнався, що говорити про вторгнення почали з кінця жовтня минулого року. Для влади це було трошки дивно.

Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив,

– додав політик.

За словами Подоляка, всі дії, які зараз наші партнери роблять, можна було попередньо частково робити раніше. Таким чином Росія могла б оцінити обсяг економічних проблем.

Хотіли уникнути паніки

Радник зауважив, що наша розвідка теж працювала. Все бачили та готували інфраструктуру управлінську для воєнного стану.

"Але ми розуміли, що якщо ми почнемо в такому ж обсязі медійно давити на людей, то панічні настрої будуть такими, що ми б не втримали ситуацію", – наголосив Подоляк.

Він додав, що до війни можна було повністю зламали всю економіку, тоді було б складніше.



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