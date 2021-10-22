У Зеленського обговорили з Нуланд її візит до Москви

Андрій Єрмак поспілкувався із заступницею американського держсекретаря Вікторією Нуланд. Це сталося за кілька тижнів після візиту дипломатки в Москву.

Про це голова Офісу Президента України повідомив у своєму твітері. Відповідний допис з'явився там зранку 22 жовтня.

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Про що спілкувалися Єрмак та Нуланд

Єрмак, зокрема, обговорив з американською дипломаткою підсумки її недавнього візиту в Москву. Зазначимо, що Нуланд відвідала російську столицю 11 жовтня. Крім цього, підкреслив Єрмак, посадовці координували й подальші спільні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Що відомо про візит Нуланд до Москви

Аби ця поїздка стала можливою, Штати фактично в обмін погодилися зняти санкції з декількох росіян. Адже Вікторія Нуланд перебувала у санкційному списку Росії, через це щодо неї діяла заборона на в'їзд. Дипломатка потрапила до "чорного списку" Росії після запровадження персональних санкцій США проти Росії.

Речник американського Держдепартаменту Нед Прайс наголосив, що візит дипломатки в Москву був корисним. За його словами, США та Росія погодилися на ще один раунд переговорів. Втім, їх проводитимуть вже на нижчому рівні. Ймовірно, заступника помічника державного секретаря.