У Зеленського пояснили, як українці можуть виїхати з окупованого Криму

Після 24 лютого багато українців подають запити щодо виїзду з окупованого Криму на підконтрольну Україні територію або за кордон. Аби безпечно покинути півострів, слід враховувати низку деталей.

В Представництві президента відповіли на найбільш поширені запитання щодо евакуації. Зокрема, наголосили, що людину не притягуватимуть до відповідальності за виїзд з Криму в порушення державного кордону України, тобто через Росію.

Читайте також У Криму біля Керчі зафіксували вантажівки з українськими номерами

Де просити допомогу

Посольство України в Москві та консульські установи в Росії не працюють. Дипломатичні стосунки з державою-агресором розірвали після нового нападу. Тому щодо питань виїзду слід звертатись на гарячу лінію Міністерства закордонних справ: +380442381588. Детальні запити на отримання консультацій можна надіслати на пошту: zvernennia@ppu.gov.ua

Куди та як виїхати з Росії

Щоб залишити територію Росії, українці повинні мати закордонний паспорт та посвідчення особи на повернення в Україну. Сухопутним кордоном можна виїхати до безпечних третіх країн: до Естонії, Латвії, Грузії, Азербайджану, Фінляндії, а також – Литви та Польщі.

Слід врахувати, що в останні 2 країни шлях пролягає переважно через Білорусь. Однак Польща та країни Балтії приймають усіх українців, зокрема, і з паспортами старого зразка або протермінованими.

Інструкція, як виїхати з окупованого Криму / Інфографіка Представництва президента в АР Крим:

Куди звертатись за кордоном

Допомогти українцям на території третіх країн можуть в наших посольствах. Зокрема, у Польщі, Латвії, Литві, Фінляндії тощо. З повним переліком країн можна ознайомитись далі.



Контакти посольств України

Під час екстрених ситуацій можна звернутись до посольств країн-партнерів України, що розташовані в Росії.

Оприлюднили і перелік КПВВ, через які можна безпечно в’їхати й повернутися на підконтрольну Україні територію.



КПВВ, через які можна заїхати на підконтрольну Україні територію

Зауважимо, російська армія потребує поповнення своїх лав. Тому на війну масово мобілізують жителів тимчасово окупованого Криму. Для цього військкомати навіть підробляють медогляди.

Може зацікавити – Братчук попередив, що Росія стягує додаткові протикорабельні комплекси у Крим: