Сталося у Польщі вдруге за 300 років: чи можливо владнати скандал довкола ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький 19 червня позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який є найвищою нагородою в країні. Польський президент ухвалив таке рішення через надання одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесного найменування "Героїв УПА".

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що рішення польського президента "тішить Путіна та шокує наших союзників". Як зазначив у розмові з 24 Каналом голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, Польща має зараз продемонструвати свою політичну волю.

Читайте також Вважали, що ця нагорода народові й армії України, – Зеленський поштою відправив орден до Польщі

За 300 років у Польщі вдруге "відкликали" нагородження орденом Білого Орла

Шлінчак вважає, що Дональд Туск має можливість вплинути на ситуацію з позбавленням Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі. Тому що прем'єр-міністр має право вето. Однак питання у тому, чи зможе він його застосувати, враховуючи політичну ситуацію в країні.

Зверніть увагу! Прем'єр Польщі Дональд Туск на тлі інциденту щодо позбавлення нагороди Володимира Зеленського закликав лідерів країн "не підігрівати напругу". На його думку, "завдання президентів Зеленського та Навроцького – заспокоювати емоції". Також Туск наголосив, що "лінія фронту проходить в іншому місці".

У Польщі дуже чітко прописана процедура, наприклад, підписання прем'єр-міністром актів щодо нагородження орденами чи іншими відзнаками. Але велике питання, за словами голови правління Інституту світової політики, чи передбачається відповідна процедура щодо рішення про відкликання тих чи інших нагород.

За всю історію Польщі єдиний раз було відкликано нагороду Білого Орла. Здається, це було у 1930-х роках. Але потім її повернули назад,

– підкреслив Віктор Шлінчак.

Він додав, що за 300 років існування цієї нагороди нинішня ситуація – це, ймовірно, другий випадок, коли польська влада намагається позбавити ордена Білого Орла.

Як відреагували у Польщі на позбавлення Зеленського найвищої нагороди країни: дивіться відео