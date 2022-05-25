У Зеленського різко відповіли на цинічні пропозиції здати росіянам частину України

В Офісі Президента відреагувала на намагання деяких європейських політиків схилити українську сторону до заморожування конфлікту.

Україна не буде брати участі в обговоренні здачі своїх територій Росії. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну...,

– наголосив Подоляк.

І додав, що Україна "не піде на Мінськ-3 і не збирається віддавати Росії Південь і Схід України".