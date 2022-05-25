У Зеленського різко відповіли на цинічні пропозиції здати росіянам частину України
25 травня 2022 , 16:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм Михайла Подоляка
В Офісі Президента відреагувала на намагання деяких європейських політиків схилити українську сторону до заморожування конфлікту.
Україна не буде брати участі в обговоренні здачі своїх територій Росії. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну...,
– наголосив Подоляк.
І додав, що Україна "не піде на Мінськ-3 і не збирається віддавати Росії Південь і Схід України".