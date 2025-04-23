У Зеленського розкрили подробиці перемовин з Келлогом у Лондоні

У Лондоні 23 квітня відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. На переговорах посадовці чітко донесли позицію України щодо миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Як у Зеленського оцінюють зустріч з Келлогом

Єрмак повідомив, що 23 квітня у Лондоні відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Глава Офісу Президента повідомив, що на переговорах українські посадовці чітко донесли свою позицію щодо миру та наголосили, що необхідно запровадити режим повного та безумовного припинення вогню.

Саме припинення вогню стане першим кроком до початку переговорів до досягнення справедливого та тривалого миру.

Висловили сподівання, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа. Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності,

– наголосив Єрмак.

Глава ОП додав, що на зустрічі з Келлогом домовилися продовжувати діалог щодо миру та підтримувати регулярні контакти.

До слова, міністр оборони України Рустем Умеров в ефірі телемарафону додав, що українська делегація мала "продуктивні" переговори з Келлогом.

"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною й успішною", – розповів Умєров про зустріч.

Він додав, що основною позицією для України у переговорах із партнерами є безпека населення, міжнародно визнані кордони та тривалий мир.

В Міноборони згодом додали, що на зустрічі з Келлогом проаналізували можливі сценарії завершення війни та узгодили підходи до майбутніх кроків.

Україна хоче миру. Але Росія продовжує блокувати навіть базову пропозицію – припинення вогню. Саме тому принциповість і єдність наших партнерів критично важливі. Лише тверда, консолідована позиція може змусити агресора зупинити війну,

– розповів Умєров деталі зустрічі.

Умєров також подякував союзникам за конструктив і підтримку, а також Великій Британії за високий рівень організації платформи для зустрічі делегацій.

Раніше Єрмак повідомив, що на рівні делегацій провели низку важливих зустрічей. Головною темою обговорення стали шляхи досягнення справедливого миру для України.