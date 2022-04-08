У Зеленського відреагували на бажання Росії долучити Білорусь до перемовин

Очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив чергову цинічну заяву. Він хоче, аби серед країн-гарантів безпеки України була Білорусь.

На це вже відреагували у Зеленського. Позицію України пояснив Михайло Подоляк, радник глави ОП й член української делегації у переговорах з Росією.

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Сам факт пропозиції не означає її погодження

Подоляк зазначив, що кожна зі сторін переговорів може пропонувати власне бачення й заявляти свої "позиції запиту". Втім, це не означає, що вони будуть закріплені у фінальному документі.

Чому Лавров заговорив про Білорусь

Радник очільника ОП наголосив, що Україна запропонувала як потенційних гарантів певні країни з потужними арміями – з демократичного табору. Натомість Росія серед іншого запропонувала Білорусь. Очевидно, бо це – союзна держава, яка завжди підтримає будь-які ініціативи Кремля.

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