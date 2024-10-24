У Зеленського відреагували на інформацію Politico про "7 противників" запрошення України в НАТО

У Зеленського спростували інформацію видання Politico щодо "7 противників" запрошення України до складу Північноатлантичного Альянсу. Відтак, інформація про те, що 7 країн виступають проти запрошення нашої держави до НАТО не відповідає дійсності.

Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, ніби вступ України не має широкої підтримки серед членів блоку. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише "РБК-Україна".

Дивіться також Запрошувати Україну вступити в НАТО не поспішають 7 країн, – Politico

Чи справді є 7 країн, які виступають проти запрошення України до НАТО

Никифоров підкреслив, що насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів. За його словами, щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

Запрошення – це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО,

– заявив Никифоров.

Нагадаємо, що у Politico писали, що є щонайменше 7 які наразі не поспішають дати шанс на вступ нашої країни до Альянсу. Журналісти видання зазначили, що, за словами 4 офіційних осіб і дипломатів США та НАТО, які вирішили лишитися анонімними, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які не поспішають із закликом Зеленського негайно запросити Україну приєднатися до НАТО. Зазначається, що Угорщина та Словаччина також є блокаторами вступу нашої держави в Альянс. Там вказують, що є й інші країни, які не хочуть швидко діяти на прохання Києва, такі як Бельгія, Словенія чи Іспанія.