У Зеленського відреагували на падіння російських "Шахедів" у Румунії

Вночі 4 вересня під час атаки в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали в Румунії. На це вже відреагували в Офісі Президента України.

Очільник ОП Андрій Єрмак заявив, що російські дрони є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх держав. Однак зупинити це можливо сильними діями.

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Що кажуть у Зеленського

За словами Єрмака, у своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, російські безпілотники та ракети загрожують жителям інших держав також. Зупинити це можливо лише такими діями:

Нам потрібно перекрити кисень російському ВПК. Росіяни не мають отримувати західні компоненти для виробництва ракет та БПЛА через треті країни. Відповідний план дій група Макфола-Єрмака вже запропонувала нашим партнерам. Санкції мають стати жорсткішими. Без цих компонентів Росія не зможе виробляти зброю для вбивств,

– заявив глава Офісу Президента.

Єрмак наголосив, що росіяни не повинні запускати ударні дрони та ракети по Україні – їх потрібно позбавити цих можливостей. Тому очільник ОП просить більше систем ППО/ПРО для України.

"Ставка ворога робиться на те, щоб перевантажити нашу оборону кількістю власної зброї та БПЛА. Відповідно, потрібно більше систем", – підкреслив Єрмак.

Окрім цього, Єрмак заговорив про додаткове озброєння та далекобійні ракети для України – це пришвидшення деокупації наших територій. Він додав, що Росія має бути розгромлена на полі бою.

Ми повинні зробити так, щоб ця держава втратила будь-який потенціал для ведення бойових дій на роки. Це можливо, якщо розбити їх армію і позбавити їх ВПК можливостей виробляти озброєння. Тільки так зможемо зупинити божевільну диктатуру, яка становить загрозу для всіх,

– сказав глава ОП.

Що цьому передувало