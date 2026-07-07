Зеленського вітають аплодисментами: в Анкарі стартував 36-й саміт НАТО

У столиці Туреччини розпочався 36-й саміт НАТО, який об'єднав лідерів усіх 32 країн Альянсу. Однією з головних подій першого дня стане Форум оборонної промисловості, де очікують оголосити масштабні угоди у сфері безпеки.

24 Канал збирає актуальні заяви та головні події саміту.

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Як проходить саміт НАТО в Анкарі?

Перший день саміту відкриє Форум оборонної промисловості НАТО (NSDIF26). На ньому обговорять збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, нарощування виробництва озброєння та посилення співпраці між союзниками.

Загалом під час саміту пройдуть десятки зустрічей та обговорень, які важливі для подальшого функціонування Альянсу.