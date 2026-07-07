Зеленського вітають аплодисментами: в Анкарі стартував 36-й саміт НАТО
У столиці Туреччини розпочався 36-й саміт НАТО, який об'єднав лідерів усіх 32 країн Альянсу. Однією з головних подій першого дня стане Форум оборонної промисловості, де очікують оголосити масштабні угоди у сфері безпеки.
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Як проходить саміт НАТО в Анкарі?
Перший день саміту відкриє Форум оборонної промисловості НАТО (NSDIF26). На ньому обговорять збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, нарощування виробництва озброєння та посилення співпраці між союзниками.
Загалом під час саміту пройдуть десятки зустрічей та обговорень, які важливі для подальшого функціонування Альянсу.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 8 липня планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом низку питань, зокрема прискорення постачання ракет до систем Patriot. За словами глави держави, Україні необхідно якнайшвидше отримати більше ракет для ППО. Водночас він наголосив, що підтримка залежить не лише від США, адже відповідні можливості мають і інші партнери. Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту НАТО в Анкарі. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має стати членом НАТО, адже саме з Україною Альянс буде сильнішим і готовим до майбутніх викликів. Також глава держави закликав європейських партнерів якнайшвидше розгорнути виробництво власних протиракетних систем і ракет до них. За його словами, Європі потрібні доступні та серійні засоби захисту від балістичних загроз уже зараз, а не через кілька років. За словами Володимира Зеленського, українські військові щомісяця ліквідовують близько 30 тисяч російських окупантів. Лише у червні втрати ворога сягнули майже 28 тисяч осіб, і, як наголосив президент, Україна має підтвердження щодо кожної такої втрати. Європі потрібні доступні й масові засоби захисту від балістичних ракет уже зараз, а не після 2030 року, Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Європі необхідно терміново розвивати власне виробництво систем протиракетної оборони та ракет до них. За його словами, нинішніх темпів виробництва Patriot недостатньо для захисту від російських балістичних ракет, тому Україна вже обговорює зі США питання отримання ліцензій на їх виробництво. Білий дім повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі відбудеться 8 липня о 14:30 за київським часом. За оприлюдненим графіком, переговори після засідання Північноатлантичної ради триватимуть близько години. Серед перших учасників заходу були президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб. Після прибуття фон дер Ляєн заявила, що НАТО вступає в нову епоху європейської безпеки, а країни Європи нарощують оборонні витрати та зміцнюють оборонно-промисловий потенціал. Володимира Зеленського на саміті НАТО в Анкарі зустріли бурхливими оплесками стоячи. Як зустрічали Зеленського: дивіться відео Володимир Зеленський у перший день саміту НАТО в Анкарі виступить на Форумі оборонних індустрій та проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн-партнерів і генсеком НАТО Марком Рютте. Увечері президент разом із першою леді Оленою Зеленською візьме участь в офіційному обіді від імені президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників прискорити переозброєння через зростання загроз з боку Росії, Китаю та КНДР. Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян дедалі активніше співпрацюють, що становить серйозний виклик для безпеки Альянсу. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що майже половина російського бюджету спрямовується на війну, а оборонна промисловість Росії працює безперервно. Він також наголосив, що Китай нарощує військовий і ядерний потенціал, КНДР постачає зброю Росії. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час саміту Альянсу в Анкарі заявив, що світ стоїть на порозі "трансатлантичної революції" в оборонній промисловості. Він закликав союзників зробити рішучий крок уперед, посилити співпрацю та нарощувати оборонне виробництво. Рютте наголосив, що країни НАТО мають довести своїм громадянам готовність захистити їх за будь-яких обставин, а також продемонструвати Росії та всьому світу, що трансатлантична оборонно-промислова база цілеспрямовано мобілізується. За його словами, це робиться не через гнів, а заради спільної безпеки союзників. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив на полях саміту НАТО, що Україна впевнено просувається на шляху до членства в Європейському Союзі. За його словами, під час зустрічі з прем'єркою Юлією Свириденко вони обговорили відкриття переговорних кластерів, яке є важливим етапом євроінтеграції та підтверджує прогрес України в переговорах з ЄС. Для участі в саміті також прибув Дональд Трамп. За повідомленнями CNN, Трамп вирушив в Анкару без особливого ентузіазму. За даними телеканалу, він і надалі скептично ставиться до ролі Альянсу та вважає, що європейські союзники недостатньо підтримують США, через що атмосфера перед самітом залишається напруженою. Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули в Анкару для участі в саміті НАТО.
Зеленський обговорить із Трампом постачання ракет до Patriot
Україна має бути в НАТО, – президент України
Зеленський назвав втрати Росії
– Зеленський.
Зеленський заявив, що Європа має розвивати власне ППО
Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа?
Хто ще присутній на саміті?
Зеленського на саміті вітали аплодисментами
Який графік Зеленського у перший день саміту?
Рютте про допомогу інших країн Росії
Рютте у своїй промові заявив, що Альянс має продемонструвати свою силу
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 8 липня планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом низку питань, зокрема прискорення постачання ракет до систем Patriot.
За словами глави держави, Україні необхідно якнайшвидше отримати більше ракет для ППО. Водночас він наголосив, що підтримка залежить не лише від США, адже відповідні можливості мають і інші партнери.
Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту НАТО в Анкарі.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має стати членом НАТО, адже саме з Україною Альянс буде сильнішим і готовим до майбутніх викликів.
Також глава держави закликав європейських партнерів якнайшвидше розгорнути виробництво власних протиракетних систем і ракет до них. За його словами, Європі потрібні доступні та серійні засоби захисту від балістичних загроз уже зараз, а не через кілька років.
За словами Володимира Зеленського, українські військові щомісяця ліквідовують близько 30 тисяч російських окупантів. Лише у червні втрати ворога сягнули майже 28 тисяч осіб, і, як наголосив президент, Україна має підтвердження щодо кожної такої втрати.
Європі потрібні доступні й масові засоби захисту від балістичних ракет уже зараз, а не після 2030 року,
Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Європі необхідно терміново розвивати власне виробництво систем протиракетної оборони та ракет до них.
За його словами, нинішніх темпів виробництва Patriot недостатньо для захисту від російських балістичних ракет, тому Україна вже обговорює зі США питання отримання ліцензій на їх виробництво.
Білий дім повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі відбудеться 8 липня о 14:30 за київським часом.
За оприлюдненим графіком, переговори після засідання Північноатлантичної ради триватимуть близько години.
Серед перших учасників заходу були президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб.
Після прибуття фон дер Ляєн заявила, що НАТО вступає в нову епоху європейської безпеки, а країни Європи нарощують оборонні витрати та зміцнюють оборонно-промисловий потенціал.
Володимира Зеленського на саміті НАТО в Анкарі зустріли бурхливими оплесками стоячи.
Як зустрічали Зеленського: дивіться відео
Володимир Зеленський у перший день саміту НАТО в Анкарі виступить на Форумі оборонних індустрій та проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн-партнерів і генсеком НАТО Марком Рютте.
Увечері президент разом із першою леді Оленою Зеленською візьме участь в офіційному обіді від імені президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників прискорити переозброєння через зростання загроз з боку Росії, Китаю та КНДР.
Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян дедалі активніше співпрацюють, що становить серйозний виклик для безпеки Альянсу.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що майже половина російського бюджету спрямовується на війну, а оборонна промисловість Росії працює безперервно.
Він також наголосив, що Китай нарощує військовий і ядерний потенціал, КНДР постачає зброю Росії.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час саміту Альянсу в Анкарі заявив, що світ стоїть на порозі "трансатлантичної революції" в оборонній промисловості. Він закликав союзників зробити рішучий крок уперед, посилити співпрацю та нарощувати оборонне виробництво.
Рютте наголосив, що країни НАТО мають довести своїм громадянам готовність захистити їх за будь-яких обставин, а також продемонструвати Росії та всьому світу, що трансатлантична оборонно-промислова база цілеспрямовано мобілізується. За його словами, це робиться не через гнів, а заради спільної безпеки союзників.
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив на полях саміту НАТО, що Україна впевнено просувається на шляху до членства в Європейському Союзі.
За його словами, під час зустрічі з прем'єркою Юлією Свириденко вони обговорили відкриття переговорних кластерів, яке є важливим етапом євроінтеграції та підтверджує прогрес України в переговорах з ЄС.
Для участі в саміті також прибув Дональд Трамп. За повідомленнями CNN, Трамп вирушив в Анкару без особливого ентузіазму.
За даними телеканалу, він і надалі скептично ставиться до ролі Альянсу та вважає, що європейські союзники недостатньо підтримують США, через що атмосфера перед самітом залишається напруженою.
Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули в Анкару для участі в саміті НАТО.