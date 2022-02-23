Зеленському у Раді пропонують закрити кордон і транспортне сполучення з Росією й Білоруссю

Верховна Рада України може розглянути можливість закриття кордону з Білоруссю і Росією. І, відповідно, припинення з цими країнами будь-якого транспортного сполучення.

Відповідний проєкт постанови у ВРУ зареєстрували 22 лютого. Він також передбачає звернення до президента Володимира Зеленського щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.

До слова Зеленський 23 лютого відвідає Маріуполь: усе через напружену ситуацію

Закриття кордону з Росією та Білоруссю: у Раді з'явилася відповідна постанова

22 лютого на сайті ВРУ опублікували проєкт постанови про звернення Верховної Ради до президента щодо:

Оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.

Припинення транспортного сполучення з Росією.

Та закриття державного кордону з Білоруссю й Росією.

Усе це пропонують зробити через визнання Росією псевдореспублік на окупованому українському Донбасі та фактичне офіційне вторгнення військ Кремля на територію України.

що ініціатором постанови значиться народна депутатка з Івано-Франківської області, обрана у 83 мажоритарному окрузі – позафракційна Оксана Савчук.

Нагадаємо:

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" формувань бойовиків в окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

частинах Луганської та Донецької областей. Путін ще й доручив міністерству оборони Росії забезпечити "підтримку миру" на українському, наголошуємо, Донбасі силами російської регулярної армії. Тобто тепер – офіційно.

Актуальне відео: найважливіше про лекцію Путіна і санкції проти Росії