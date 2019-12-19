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      Земельная реформа: шаг к свободной стране, или Почему я поддерживаю Зеленского

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      Украина подобралась к точке невозврата / Сайт президента

      Земельная реформа – первый и, возможно, самый большой тест власти на преданность изменениям и понимание широкого контекста.

      Я хочу сделать необычную вещь. Которую нечасто делал до этого. Хочу поддержать президента Зеленского, – пишет на своей странице в Facebook Виталий Сыч.

      По земельной реформе и против всех "аграриев" в спортивных шапках, которые протестуют у Рады, 

      К слову: Столкновения под Радой: в каком состоянии пострадавшие

      Что происходит у стен парламента, кто эти недовольные люди, возмущенные земельной реформой, и кто за ними стоит?

      Однозначного ответа не знает никто. Но все согласны в одном – это не натуральный протест. Это не фермеры, которые пришли пешком с вилами из регионов, чтобы отстоять свои права. Это молодые парни с палками в капюшонах. Сложно представить себе, что эти люди отличают земельную реформу от закона о децентрализации.

      Что на самом деле происходит? Версии разнятся. Выжимка из разных теорий говорит о том, что главными игроками протеста могут быть национальный корпус, министр МВД Арсен Аваков, миллиардер Игорь Коломойский, оппозиционер и противник продажи земли Юлия Тимошенко и "Свобода".

      Или какая-то малоидеологическая или многокоммерческая комбинация из этих сил.

      По этому поводу я хотел бы сказать следующее: Министр экономики Тимофей Милованов сказал, что есть две Украины – та, которая выигрывает от модернизации Украины и та, которая проигрывает.

      Те, кто инициировали протесты против земельной реформы, знают, что они проиграют. Они понимают, что при открытой и конкурентной экономике у них нет шансов. В лучшем случае, они будут намного меньше зарабатывать.

      Разрешение на продажу земли сельскохозяйственного назначения – самый важный шаг на пути Украины от пост-тоталитарной к свободной и рыночной стране. Он привлечет миллиарды долларов инвестиций, повысит цену земельных наделов украинских фермеров и поможет использовать землю как залог для получения кредитов. Это знают все – от Канады до Новой Зеландии.

      Людей в спортивных шапках и их патронов можно оправить на каникулы на Кубу, чтобы получить талон и стать в очередь на синюю курицу, хедлайнер продаж еще советских супермаркетов. На Кубе так же считают, что землю нельзя продавать. Так же как и в Венесуэле, КНДР, Таджикистане и Конго.

      Возможное объединение консервативных – назовем их так – сил в разных возможных конфигурациях говорит о том, что Украина подобралась к точке невозврата. И тут важно не обосраться. Не прикрыться общественным мнением.

      Один из архитекторов словацких реформ Иван Миклош не раз рассказывал, что когда его страна начинала болезненные преобразования, уровень доверия к его правительству был на уровне 10-20%, а когда заканчивала через несколько лет – на уровне 80%.

      Равнение на общественное мнение в деле реформ в отсталой стране – прямой путь к консервации. Если завтра провести в Украине опрос, сколько людей считают, если выносить мусор на ночь и свистеть дома, никогда не разбогатеешь, утвердительно ответят процентов 60-70. Лидер не должен быть эхом средневековых поверий. В том числе в экономике. Он должен их менять.

      Земельная реформа – первый и, возможно, самый большой тест власти на преданность изменениям и понимание широкого контекста. Годами на пути модернизации Украины становились коммунисты, социалисты, регионалы, обанкротившиеся революционеры, популисты и русские.

      Мне будет жаль, если в этот раз ими станут молодые люди в спортивных штанах и вязанных шапках. Или даже те, кто за ними стоит.

      Автор: Виталий Сыч
      Джерело: Facebook

      И о вечном: Депутаты потолкались на заседании Аграрного комитета из-за закона о рынке земли: видео

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Публікації Віктор Медведчук Арсен Аваков Юлія Тимошенко - новини Ринок землі
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