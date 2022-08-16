На Донбасі самоліквідувалася українофобка та новоспечена пропагандистка сулейманова

Військова кореспондентка росіян земфіра сулейманова загинула на Донбасі. Українофобка приїхала до окупованого Донецька як волонтерка та журналістка.

Під час поїздки сулейманова підірвалася на міні разом із водієм. Лікарі не змогли її врятувати. Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про земфіру сулейманову

Військор сулейманова була активісткою у партії лімонова. Як заявляють пропагандистські ЗМІ, земфіра мріяла займатися "гуманітарною допомогою та стати справжнім військовим журналістом".

земфіра сулейманова приїхала до Донецька як волонтерка та журналістка. Під час робочої поїздки земфіра підірвалася на міні разом із водієм. Лікарі не змогли її врятувати,

– заявили ЗМІ.



Як виглядала земфіра сулейманова / фото WarGonzo

у росії великі втрати

Українські військові завдають ударів по позиціях окупантів на Херсонському напрямку. Унаслідок одного з обстрілів був ліквідований генерал окупантів.

У британській розвідці заявили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні знищили щонайменше 10 російських генералів. Крім того, багато військових командирів окупантам довелось міняти.

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