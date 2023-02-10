На кордоні Росії та Казахстану стався землетрус

Останніми днями чи не весь світ потерпає від потужних землетрусів. 10 лютого на кордоні між Казахстаном і Росією стався землетрус магнітудою 4,4.

Землетрус стався о 14:00 (за Києвом) приблизно за 200 кілометрів від міста Усть-Каменогорськ.

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Зауважимо, що це вже вдруге протягом цього тижня у Казахстані відчувають підземні поштовхи. Фахівці вказують, що цього разу осередок землетрусу був на глибині 10 кілометрів.

Цей землетрус фахівці відносять до класу слабких, інформації про руйнування або постраждалих не надходило.

Весь світ "трясе" – що не день, то нове стихійне лихо

Зауважимо у Киргизії зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,5, на індонезійських островах почалося виверження вулкана. Як пише казахське видання Altyn-Orda з посиланням на мережу сейсмічних станцій СОМЕ при Міністерстві надзвичайних ситуацій Казахстану, у Киргизії стався землетрус об 11:24 за часом Алмати.

Епіцентру землетрусу розташований на глибині у 10 кілометрів. Відомостей про відчутність за шкалою МSК-64 немає, так само як і інформації про постраждалих та руйнування.

Практично одночасно на одному з індонезійських островів почалося виверження вулкана, повідомляє індонезійське агентство ANTARA. За даними Національного центру з пом'якшення наслідків вулканологічних та геологічних небезпек (BNPB), йдеться про остров Сіау, де розташований вулкан Карангетанг.

Що відомо про землетрус у Туреччині

6 лютого у Туреччині біля кордону із Сирією сталася низка руйнівних землетрусів. Станом на 10 лютого рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки землетрусів.

Надзвичайники розбирають завали та намагаються знайти тих, хто вижив. За останніми даними, землетруси забрали життя вже понад 21 тисячі людей. За даними влади, щонайменше 78 124 людини отримали поранення в обох країнах.

Станом на 10 лютого із зони лиха вже вдалося вивезти 12 українців. Під завалами можуть перебувати ще 5 наших співгромадян.

Україна, як і низка інших країн світу, відправила в Туреччину пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб.

Тим часом сейсмологи попередили, що у майбутньому у Греції може також статися потужний землетрус. Він може бути сильнішим, аніж в Сирії та Туреччині – себто 8,5 за шкалою Ріхтера. На жаль, точний час катастрофи передбачити неможливо.