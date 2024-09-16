Президентка Молдови Санду застала землетрус у прямому ефірі: відео

Увечері, 16 вересня у Румунії стався землетрус. Підземні поштовхи відчули у сусідніх країнах, зокрема Молдові та Україні.

Так, землетрус застав президентку Молдови Майю Санду просто у прямому ефірі.

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Санду "затряслася" в ефірі

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Зазначимо, що у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні. Так, меблі тряслися у квартирах жителів Миколаєва, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що 1 вересня землетрус зафіксували біля Кримського півострова.