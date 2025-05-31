На острові в Японії стався помірний землетрус: що розповіли метеорологи

У Японії стався поміринй землетрус, магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. На щастя, люди від стихії не постраждали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Попереджень про можливе цунамі внаслідок землетрусу не надходило.

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Що відомо про землетрус в Японії

У суботу, 31 травня, на острові Хоккайдо в Японії люди почули підземні поштовхи. Вони були не дуже сильні. Магнітуда 6,1 не здатна завдати руйнувань будівлям, а лише здатним викликає похитування предметів.

Метеорологічне агентство Японії зазначило, що епіцентр землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів. Повідомлень про постраждалих чи пошкодження будинків не надходили. До слова, у цьому районі незначні підземні поштовхи фіксуються ледь не щотижня.

Землю накрила хвиля землетрусів

Нещодавно подібний землетрус стався біля узбережжя острова Крит. Поштовхи відчували в Туреччині та Ізраїлі. Його магнітуда теж сягала 6,1 бала та не завдав жодних ушкоджень, окрім зсувів на дорогах.

За кілька днів до того на острові стався землетрус магнітудою 6,3. Також у Греції фіксували високу сейсмічну активність на початку 2025 року, зокрема на популярному туристичному острові Санторіні.

15 травня підземні поштовхи магнітудою 5,2 відчувалися в районі Кулу турецької провінції Конья. Землетрус відчувався також в Анкарі.

Також часто поштовхи відчуваються неподалік кордону сусідньої Румунії з Україною. Там сейсмічно активною є зона Вранча.