У Чорному морі стався землетрус: наскільки сильним він був

У п'ятницю, 11 жовтня, у Чорному морі стався землетрус. Відомо, що зафіксований землетрус був магнітудою 5,2.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю України. Там розповіли деталі.

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Землетрус у Чорному морі

Фахівці повідомили, що землетрус зафіксували 11 жовтня о 10:16. Так, він був магнітудою 5,2 за шкалою Ріхтера. Згідно з класифікацією, землетрус належить до сильно помірних.

Джерело землетрусу знаходиться в Чорному морі, на глибині 10 кілометрів,

– повідомили там.

Нагадаємо, що уранці 1 вересня біля окупованого Кримського півострова також зафіксували землетрус. Його магнітуда тоді була 3,5 за шкалою Ріхтера.

Додамо, що Крим є сейсмонебезпечним регіоном, розташованим на околиці Середземноморського (Альпійсько-Гімалайського) складчастого поясу.