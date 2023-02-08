В Ізраїлі стався землетрус: поштовхи відчули у декількох містах

Після масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії, підземні поштовхи відчули в Ізраїлі. Попередньо магнітуда землетрусу біля Мертвого моря становила 4,4.

У вівторок, 7 лютого, В Ізраїлі було зафіксовано значні підземні поштовхи після руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії.

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Де відчули поштовхи

Ізраїльтяни повідомляли про слабкий землетрус в районі Єрусалима. Землетрус відчувався також у Ход-ха-Шароні, Реховоті, Тель-Авіві, Модіїні, Кфар-Сабі, Рамат-ха-Шарон та Петах-Тіква.

Зазначимо, що поштовхи відбулися після серії руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії. Епіцентр зафіксували за 13 км від Шхема. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Землетруси у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Підземні поштовхи відчули й на північному сході Сирії. Кількість загиблих та поранених в обох країнах стрімко, рятувально-пошукові роботи продовжуються.

Станом на ранок 8 лютого, повідомляє Reurters, стало відомо про те, що кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до щонайменше 7 800 людей.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що наразі відомо про щонайменше 5 894 загиблих і понад 34 000 поранених. Що стосується Сирії, то, за даними уряду та рятувальної служби, там відомо про понад 1 932 загиблих.

Країна оголосила надзвичайний стан на три місяці в 10 провінціях для того, щоб пошуково-рятувальні операції та інші заходи були проведені якнайшвидше.

Експерти попереджають, що ізраїльська інфраструктура недостатньо підготовлена до сильного землетрусу.