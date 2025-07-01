"Ой, мамочко, як трясе!": на Камчатці сталася серія землетрусів, там оголошена небезпека цунамі

На Камчатці сталася серія землетрусів магнітудою до 7,6 бала. Епіцентр розташовувався більш ніж за 100 кілометрів на схід від Петропавловська-Камчатського в акваторії Тихого океану.

У мережі публікують початок поштовхів у місті Єлізово та Петропавловську-Камчатському, передає 24 Канал.

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Як російську Камчатку трясе?

У будинках захиталася стеля та почали рухатися меблі, у магазинах з полиць попадали продукти.

"Ой, мамочка", – верещить росіянка: дивіться відео

Землетрус спричинив руйнування: дивіться відео

З полиць у магазині попадали продукти: дивіться відео

У Камчатському краї лунає тривога: дивіться відео

МНС попереджає про цунамі: дивіться відео

Тим часом тамтешнє МНС оголосило загрозу цунамі для прибережних населених пунктів. Місцевим жителям рекомендують піднятися на височину та не наближатися до води.

Можливий підхід хвилі цунамі заввишки не більше 60 сантиметрів до Алеутського муніципального округу, не більше 40 сантиметрів – до Усть-Камчатського муніципального округу, а також не більше 15 сантиметрів — до Петропавловськ-Камчатського округу.

У селі Нікольське очікується хвиля заввишки до 29 сантиметрів, а в Усть-Камчатську – до 19 сантиметрів.

До слова, підземні поштовхи відбулися на Близькому Сході.

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