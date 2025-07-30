Потужний землетрус магнітудою 8,8 сколихнув Камчатку 30 липня. Його наслідки може відчути низка країн.

Зазначається, що цей землетрус став одним із найсильніших за останні 70 років. 24 Канал зібрав усе, що відомо про це.

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Що відомо про землетрус на Камчатці?