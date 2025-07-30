Один із найпотужніших з 1952 року: усе, що відомо про землетрус на Камчатці та його наслідки
Потужний землетрус магнітудою 8,8 сколихнув Камчатку 30 липня. Його наслідки може відчути низка країн.
Зазначається, що цей землетрус став одним із найсильніших за останні 70 років. 24 Канал зібрав усе, що відомо про це.
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Що відомо про землетрус на Камчатці?
Центри попередження про цунамі США повідомляють, що вздовж деяких узбережжя Еквадору, північно-західних Гавайських островів та Росії можливі хвилі заввишки понад 3 метри. Біля Чилі, Коста-Рики, Гаваїв, Японії та островів у Тихому океані можливі хвилі заввишки від 1 до 3 метрів. Хвилі заввишки до 1 метра можливі й у Австралії, Колумбії, Мексиці, Новій Зеландії, Тонзі та Тайвані. Японія заявляє, що її громадяни повинні бути в стані підвищеної готовності. Гаваї також перебувають у стані повної готовності до цунамі. На західному узбережжі США Національна метеорологічна служба радить людям уникати пляжів, гаваней та пристаней для яхт. Китайська влада оголосила попередження про цунамі для провінції Чжецзян та міста Шанхай, заявивши, що очікуються хвилі заввишки до 1 метра. У Перу чиновники оголосили попередження про цунамі та постійно стежать за ситуацією. Землетрус пошкодив електромережу в Сахалінській області Росії, електроенергію було відключено. Сахалін оголосив надзвичайний стан на північних Курильських островах, хвилі цунамі затоплюють регіон. Влада стверджує, що всіх мешканців району нібито евакуювали в безпечне місце. Землетрус на Камчатці: дивіться відео Камчатські геофізики заявили, що цей землетрус став найсильнішим з 1952 року. Після головного землетрусу сталося ще 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2 – 5. Попередження про цунамі також були оголошені у Філіппінах, Індонезії та Новій Зеландії. Людей закликали триматися подалі від пляжів. Існує небезпека і для Тайваню, острова Гуам та Американського Самоа. На Гаваях оголосили негайну евакуацію майже по всьому острові Оаху. "Я прошу вас зберігати спокій. Якщо ви в низині, будь ласка, переберіться якомога вище від землі", – закликав губернатор Гаваїв Джош Грін. Також берегова охорона США в Гонолулу видала наказ про евакуацію комерційних суден з гавайських портів, при цьому всі гавані закриті для входу. Літаки, які здійснювали авіарейси до Гаваїв, теж розвернули. Саме Гаваї та південь і південний схід Аляски під найбільшою небезпекою. Каліфорнію, Орегон та Вашингтон попередили про сильні течії та небезпечні хвилі. Китай також оголосив попередження про небезпеку цунамі для прибережних районів. Подбати про свою безпеку закликали й американців. Людей теж просять підійматися вище через загрозу цунамі. З міркувань безпеки евакуювали персонал японської "Фукусіми". Ця АЕС 11 березня 2011 року сильно постраждала від потужного землетрусу магнітудою 9,1. Окрім того, у багатьох частинах Японії люди почали підійматися на дахи будівель. Понад 1,9 мільйона японців отримали прохання про евакуацію. Перші хвилі цунамі вже накрили східну частину Росії. ЗМІ пишуть, що в Сєверо-Курільську постраждав завод з переробки риби. В аеропорту Єлізово зі стелі падали панелі та плафони, 6 рейсів затримуються на виліт. На Курилах почалася евакуація. А в Петропавлівську-Камчатському зруйновано стіни дитячого садка. Загроза цунамі існує для затоки Авача – там розташована стратегічна підводна база "Рибачий", яка є ключовим об'єктом Тихоокеанського флоту Росії для ядерних підводних човнів. Камчатку 30 липня сколихнув потужний землетрус. Геологічна служба США оцінила його магнітуду у 8,8. Очевидці бідкалися, що спостерігали, як через землетрус тремтіли меблі та падали стіни будинків. Згодом у Єлизівському районі Камчатки зафіксували хвилю цунамі у 3 – 4 метри. Також затопило шматок Північно-Курильська. Також скаржаться, що на Камчатці спостерігаються сильні афтершоки. Кажуть, що вони триватимуть ще протягом місяця магнітудою до 7,5. Місцеві мешканці уже втікають з регіону. На заправках шалені черги, усе стоїть у заторах. Сталося уже кілька ДТП. Землетрус на Камчатці: дивіться відео
Яка ситуація у країнах?
Центри попередження про цунамі США повідомляють, що вздовж деяких узбережжя Еквадору, північно-західних Гавайських островів та Росії можливі хвилі заввишки понад 3 метри.
Біля Чилі, Коста-Рики, Гаваїв, Японії та островів у Тихому океані можливі хвилі заввишки від 1 до 3 метрів.
Хвилі заввишки до 1 метра можливі й у Австралії, Колумбії, Мексиці, Новій Зеландії, Тонзі та Тайвані.
Японія заявляє, що її громадяни повинні бути в стані підвищеної готовності.
Гаваї також перебувають у стані повної готовності до цунамі.
На західному узбережжі США Національна метеорологічна служба радить людям уникати пляжів, гаваней та пристаней для яхт.
Китайська влада оголосила попередження про цунамі для провінції Чжецзян та міста Шанхай, заявивши, що очікуються хвилі заввишки до 1 метра.
У Перу чиновники оголосили попередження про цунамі та постійно стежать за ситуацією.
Землетрус пошкодив електромережу в Сахалінській області Росії, електроенергію було відключено.
Сахалін оголосив надзвичайний стан на північних Курильських островах, хвилі цунамі затоплюють регіон.
Влада стверджує, що всіх мешканців району нібито евакуювали в безпечне місце.
Землетрус на Камчатці: дивіться відео
Камчатські геофізики заявили, що цей землетрус став найсильнішим з 1952 року.
Після головного землетрусу сталося ще 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2 – 5.
Попередження про цунамі також були оголошені у Філіппінах, Індонезії та Новій Зеландії. Людей закликали триматися подалі від пляжів.
Існує небезпека і для Тайваню, острова Гуам та Американського Самоа.
На Гаваях оголосили негайну евакуацію майже по всьому острові Оаху.
"Я прошу вас зберігати спокій. Якщо ви в низині, будь ласка, переберіться якомога вище від землі", – закликав губернатор Гаваїв Джош Грін.
Також берегова охорона США в Гонолулу видала наказ про евакуацію комерційних суден з гавайських портів, при цьому всі гавані закриті для входу.
Літаки, які здійснювали авіарейси до Гаваїв, теж розвернули.
Саме Гаваї та південь і південний схід Аляски під найбільшою небезпекою.
Каліфорнію, Орегон та Вашингтон попередили про сильні течії та небезпечні хвилі.
Китай також оголосив попередження про небезпеку цунамі для прибережних районів.
Подбати про свою безпеку закликали й американців. Людей теж просять підійматися вище через загрозу цунамі.
З міркувань безпеки евакуювали персонал японської "Фукусіми". Ця АЕС 11 березня 2011 року сильно постраждала від потужного землетрусу магнітудою 9,1.
Окрім того, у багатьох частинах Японії люди почали підійматися на дахи будівель. Понад 1,9 мільйона японців отримали прохання про евакуацію.
Перші хвилі цунамі вже накрили східну частину Росії.
ЗМІ пишуть, що в Сєверо-Курільську постраждав завод з переробки риби.
В аеропорту Єлізово зі стелі падали панелі та плафони, 6 рейсів затримуються на виліт.
На Курилах почалася евакуація. А в Петропавлівську-Камчатському зруйновано стіни дитячого садка.
Загроза цунамі існує для затоки Авача – там розташована стратегічна підводна база "Рибачий", яка є ключовим об'єктом Тихоокеанського флоту Росії для ядерних підводних човнів.
Камчатку 30 липня сколихнув потужний землетрус. Геологічна служба США оцінила його магнітуду у 8,8.
Очевидці бідкалися, що спостерігали, як через землетрус тремтіли меблі та падали стіни будинків.
Згодом у Єлизівському районі Камчатки зафіксували хвилю цунамі у 3 – 4 метри. Також затопило шматок Північно-Курильська.
Також скаржаться, що на Камчатці спостерігаються сильні афтершоки. Кажуть, що вони триватимуть ще протягом місяця магнітудою до 7,5.
Місцеві мешканці уже втікають з регіону. На заправках шалені черги, усе стоїть у заторах. Сталося уже кілька ДТП.
Землетрус на Камчатці: дивіться відео