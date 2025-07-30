Після землетрусу на Камчатці може виникнути цунамі у низці ближніх регіонів. Під загрозою, зокрема, Гаваї.

У мережі показали кадри перших сильних хвиль звідти. Також на островах триває евакуація, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Гаваях?

Гаваї серед регіонів, які попереджали про найбільшу небезпеку.

Невдовзі після землетрусу у Росії там оголосили негайну евакуацію майже по всьому острові Оаху.

Перші потужні хвилі на Гаваях: дивіться відео

"Я прошу вас зберігати спокій. Якщо ви в низині, будь ласка, переберіться якомога вище від землі", – закликав губернатор Джош Грін.

Цунамі насувається на Гаваї: дивіться відео

Одразу було вжито заходів безпеки. Зокрема, берегова охорона США в Гонолулу наказала евакуювати комерційні судна з гавайських портів. Усі гавані закрили для входу.

Окрім того, було припинено авіасполучення, а літаки, які здійснювали авіарейси до Гаваїв, розвернули назад.

Тим часом знайшлися й сміливці. У мережі показали, як людина на дошці для серфінгу плавала в океані під час наближення цунамі.

Людина в океані перед цунамі: дивіться відео

Та більшість людей все ж вирішили перечекати небезпеку у безпечних місцях. Щоправда, дороги завантажені автівками, там виникли затори.

Ситуація на дорогах острова Мауї: дивіться відео

Люди намагаються втекти від цунамі, але застрягли у заторах: дивіться відео