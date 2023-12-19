Землетрус у Китаї: сотні загиблих та зниклих безвісти – все, що відомо станом на зараз

У прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай стався сильний землетрус. Унаслідок стихії, за останніми даними, загинули щонайменше 118 людей, понад 400 – отримали поранення. Рятувальні команди продовжують пошук людей під завалами при мінусовій температурі.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) оцінив магнітуду землетрусу на 6,1. Державні ЗМІ Китаю повідомили, що землетрус був зафіксований із магнітудою 6,2. Усе, що відомо про ситуацію наразі, пише 24 Канал.

Дивіться також Понад 100 жертв і більш ніж 6 тисяч пошкоджених будівель: моторошні відео землетрусу в Китаї

Зона землетрусу

Геологічна служба США повідомила, що магнітуда землетрусу вночі склала 5,9 бала. Управління з питань землетрусів Китаю подало трохи вищі показники – 6,2 бала.

За даними EMSC, землетрус стався на глибині 35 кілометрів, а його епіцентр – за 102 кілометри на південний захід від столиці провінції Ганьсу Ланьчжоу.



Зона землетрусу / Фото U.S. Geological Survey

Епіцентр землетрусу – за 5 кілометрів від кордону між двома північно-західними провінціями. Очевидці повідомляли про сильні поштовхи у багатьох частинах провінції Цинхай.

Станом на 08:00 було зафіксовано 32 афтершоки. Магнітуда найбільшого – 4,0.

Зона лиха розташована у високогірному регіоні, тому рятувальні роботи спрямовані на запобігання вторинним катастрофам, спричиненим іншими факторами, крім землетрусу.

Унаслідок землетрусу також пошкоджено деякі об'єкти водопостачання, лінії електропередач, дороги й іншу інфраструктуру.

Загиблі та постраждалі

Землетрус стався близько півночі. Станом на ранок 19 грудня унаслідок землетрусу пошкоджено понад 4 700 будинків у провінції Ганьсу.



Наслідки потужного землетрусу / Фото China Daily

За даними Reuters, землетрус забрав життя щонайменше 118 людей, ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти.



Унаслідок землетрусу постраждали сотні людей / Фото China Daily

Влада Ганьсу зранку офіційно повідомила про загибель 105 людей та ще 397 поранених, зокрема 16 осіб у важкому стані. За даними державних ЗМІ, ще 13 людей загинули та 182 отримали поранення в провінції Цинхай в районі на північ від епіцентру землетрусу. Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти в Цинхаї.

Китай мобілізує свої збройні сили

Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями Китаю запровадило режим реагування на землетрус підвищеного другого рівня. У районі землетрусу залучені 1 440 рятувальників.

Ба більше, у Ганьсу мобілізували понад 300 офіцерів і солдатів для ліквідації наслідків землетрусу. Зокрема, до пошуку і порятунку людей, транспортування поранених, розчищення проїжджої частини та встановлення наметів як укриття.

Рятувальники працюють попри морозну погоду / Фото China Daily



Потерпілим надають допомогу / Фото China Daily

Вранці температура в Лінься, Ганьсу, неподалік від місця землетрусу, становила мінус 14 градусів. Наразі на більшій частині Китаю тримається морозна погода.

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і фінансів країни виділили 200 мільйонів юанів (28 мільйонів доларів) Ганьсу і Цинхаю для допомоги в ліквідації наслідків стихійних лих у постраждалих від поштовхів районах у двох провінціях.

У релізі йдеться, що 150 мільйонів юанів буде надано Ганьсу, а інші 50 мільйонів юанів – Цинхаю.