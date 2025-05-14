Землетрус магнітудою 6,3 струсонув Крит: поштовхи відчули Ізраїль і Єгипет

Землетрус магнітудою 6,3 стався на острові Крит, який входить до складу Греції. Жителі Єгипту та Ізраїлю також його відчули.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 83 кілометри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Поштовхи критського землетрусу відчули Ізраїль і Єгипет

Наразі інформації про наслідки землетрусу на Криті немає. Зокрема, не відомо, чи спричинив він руйнування.

Натомість поштовхи було відчутно в Єгипті. Національний науково-дослідний інститут астрономії та геофізики зафіксував землетрус магнітудою 6,4 за 431 кілометр від північного узбережжя країни.

Також, за даними інституту, про жертв і матеріальні збитки наразі інформації немає.

Водночас видання The Times Of Israel повідомляє, що жителі кількох районів Ізраїлю, зокрема Тель-Авіву та Єрусалиму відчули підземні поштовхи невдовзі після того, як на Криті стався землетрус.

За інформацією Геологічної служби Ізраїлю, відчувалися підземні поштовхи магнітудою 2 – 2,3 бала.

