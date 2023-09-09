Сотні жертв і постраждалих: Марокко сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,8

У африканській країні Марокко стався сильний землетрус, внаслідок якого обвалилося чимало будівель, а також, на жаль, загинули та постраждали люди. Магнітуда коливань становила близько 6,8.

Власне, у ніч на 9 вересня за 16 кілометрів від населеного пункту Талат було зафіксовано землетрус у Марокко. З посиланням на ЗМІ 24 Канал інформує про те, що відбувається в цій північноафриканській країні.

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Наслідки землетрусу в Марокко

Як пише "Аль-Арабія" з посиланням на міністерство внутрішніх справ держави, станом на ранок 9 вересня відомо про 296 загиблих та 153 поранених внаслідок підземних коливань у Марокко.

В офіційній заяві вказано, що епіцентр землетрусу визначено в Ігхілі. Це провінція Аль-Хауз на півдні Марокко.

Окрім того, відомо, що влада країна залучила усі засоби та можливості задля надання допомоги постраждалим та близьким, рідним загиблих.

Водночас відомства охорони здоров'я Марокко закликали людей здавати кров, оскільки її потребують чимало громадян, які постраждали через землетрус.

Де розташована провінція, у якій стався землетрус в Марокко: дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Найбільшим великим містом від епіцентру землетрусу є Марракеш. Воно також відчуло підземні коливання.

На жаль, внаслідок цього землетрусу обвалились декілька будівель у Марракеші, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Попередні землетруси в Марокко

Востаннє такий сильний землетрус магнітудою 6,3 був у Марокко у 2004 році. Він забрав життя 628 людей та завдав чималої шкоди.

Окрім того, у 1960 році сильні коливання фактично зруйнували Агадір. Внаслідок цього загинуло 12 людей – це третина від населення міста.



Що робити у разі землетрусу / Картинка 24 Каналу