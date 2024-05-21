Поблизу Неаполя стався найсильніший за останні 40 років землетрус
Джерело:CNN
Землетрус магнітудою 4,4 стався у вулканічному регіоні Флегрейських полів поблизу Неаполя.
Землетрус магнітудою 4,4 стався в італійському супервулкані Кампі Флегрей у понеділок увечері, 20 травня. Він спричинив легкі пошкодження епіцентрі землетрусу, місті Поццуолі, а також в Неаполі, приблизно за 20 кілометрів від нього.
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Сейсмічний шторм
Місцеві жителі повідомляли про тріщини в стінах і падіння карнизів в будинках внаслідок землетрусу.
Землетрус магнітудою 4,4 бала на глибині 3 кілометрів є найсильнішим землетрусом, який стався у високосейсмічній зоні за останні 40 років. Цей землетрус є частиною триваючого "сейсмічного шторму", в якому за останні 48 годин відбулося більше десятка землетрусів магнітудою понад 2,0,
– йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що в квітні 2024 року було зафіксувано 1252 землетруси в районі Кампі Флегрей, більшість з яких мали магнітуду менше 1,0. Останнє велике виверження супервулкана відбулося в 1538 році, в результаті чого на південному узбережжі Італії утворилася нова затока.
Небезпечний регіон
Вулкан знаходиться приблизно в 50 кілометрах від гори Везувій і схильний до явища, відомого як брадісейсм, під час якого ґрунт піднімається та опускається через тиск під поверхнею. Останній великий цикл був у 1984 році, але кілька вулканологів повідомили, що в цьому районі відбувається новий цикл цього явища.
За даними італійського агентства цивільного захисту, яке цього року працювало над оновленням планів евакуації, понад 500 000 людей живуть у червоній зоні, що безпосередньо прилягає до вулкану Кампі Флегрей.
Землетруси у світі: останні новини
- 13 травня землетрус магнітудою 6 зафіксували на Байкалі, що на Далекому Сході Росії. Поштовхи відчули жителі кількох міст. За інформацією Геофізичної служби РАН, інтенсивність землетрусу в Улан-Уде сягала за магнітудою від 3 до 4.
- У центрально-східній частині Фінляндії біля кордону з Росією стався землетрус, відчутний для людей. Землю сколихнуло зранку 2 травня. Інститут сейсмології отримав численні повідомлення від місцевих жителів. Деякі люди прокинулися через поштовхи.
- Північний схід США 5 квітня здригався від грізних поштовхів. Цей землетрус назвали найпотужнішим за останні десятиліття. Його магнітуда складає 4,8. Як повідомила місцева геологічна служба, осередок землетрусу розташований поблизу станції Вайтхаус, штат Нью-Джерсі, за 64 кілометри на захід від Нью-Йорка.