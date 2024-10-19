У Німеччині стався землетрус: якою була його сила

У суботу, 19 жовтня, у Німеччині зафіксували землетрус. Його магнітуда склала 3,1.

Про це повідомляє видання Bild.

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Що відомо про землетрус у Німеччині

Зазначається, що землетрус магнітудою 3,1 зафіксували у федеральній землі Бранденбург між населеними пунктами Герцберг і Кірхгайн.

У Федеральному інституті геонаук і природних ресурсів (BGR) заявили, що землетрус був незвичним.

Він стався в місці, де раніше ніколи не спостерігалася сейсмічна активність,

– сказав представник BGR.

Повідомлення про руйнування або постраждалих внаслідок землетрусу не надходило. Припускається, що легкий землетрус пов’язаний з видобутком вугілля.

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До слова, кілька днів тому потужний землетрус магнітудою 6,1 сколихнув Туреччину. Епіцентр розташовувався в районі Кале, що приблизно за 40 кілометрів від столиці провінції Малатья. Землетрус відчули й у сирійських провінціях Хасеке, Дейр-ез-Зор та Алеппо.