Землетрус у Румунії: підземні поштовхи відчули жителі Одеси та області

Вдень 19 жовтня жителі Одеси та області відчули підземні поштовхи від землетрусу. Епіцентр стихії зафіксували у румунській сейсмічній зоні Вранча.

Про це повідомив Національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі Румунії.

Які наслідки підземних поштовхів?

Система Android Earthquake Alerts зафіксувала поштовхи об 11:52 та попередньо оцінила їхню магнітуду у 4,9 з епіцентром за 13 кілометрів від міста Римніку-Серат. Натомість глибина залягання осередку становила близько 76,5 кілометра, а магнітуда – 4,8.

Як зазначають сейсмологи, макросейсмічна інтенсивність землетрусу сягнула IV балів. За такого рівня коливання відчутні переважно в приміщеннях: можуть деренчати вікна, двері та посуд, а також злегка хитатися меблі й люстри. Водночас значних пошкоджень чи руйнувань будівель за такої інтенсивності зазвичай не фіксують.

Епіцентр землетрусу у Румунії 19 жовтня / Фото Румунського інституту досліджень фізики Землі

Відчутні поштовхи докотилися й до півдня України. Як повідомляє Суспільне, коливання відчули мешканці Одеси (переважно на вищих поверхах будинків), а також на півдні регіону – зокрема у місті Ізмаїл. Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.



Карта сейсмічної активності / Фото Румунського інституту досліджень фізики Землі

Де в Україні нещодавно фіксували сейсмічну активність?

Нагадаємо, що кілька днів тому, 15 жовтня, підземні коливання зафіксували на Закарпатті. Тоді епіцентр сейсмічного явища розташовувався на території Тячівського району на глибині 8 кілометрів. Розрахунки Головного центру спеціального контролю показали магнітуду 2,1 за шкалою Ріхтера, що класифікується як невідчутний землетрус.