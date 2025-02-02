Землетрус на Полтавщині: сейсмологи оцінили, який рівень небезпеки він несе

У суботу, 1 лютого, між Полтавою та Решетилівкою зафіксували землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували не невеликій глибині, що несе потенційну небезпеку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова сейсмолог Олександра Кендзери в ефірі "Суспільне Студія". Зауважимо, що місцеві повідомляли про дрижання меблів, зокрема в багатоповерхівках.

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Що відомо про землетруси в Україні

Олександр Кендзера зазначає, що наслідки землетрусів в Україні добре вивчені. Як пояснив сейсмолог, ця місцевість належить до двох поясів – Український щит та Дніпровсько-Донецька западина. Це активні пояси, де добувають нафту, газ. Час від часу там відбуваються землетруси.

Землетрус, що стався на Полтавщині 1 лютого, може бути небезпечним для жителів цієї місцевості. Сейсмолог звертає увагу на невелику глибину, на якій відбулися тектонічні явища.

Ці землетруси, що відбуваються у Полтавській області – вони так само можуть спричинити зло. За ними так само треба слідкувати. Особливо, якщо вони відбуваються на такі невеликій глибині, як останній. Вони трясуть поверхню досить сильно. Якщо якийсь об’єкт опиниться у епіцентрі цього землетрусу, то може бути зруйнований,

– каже Кендзера.

Також науковець розповів, що раніше вважалося, що землетрусів в Україні бути не може. Однак двадцятирічні спостереження доводять протилежне – за цей час було зафіксовано понад 30 землетрусів. За словами Кендзери, найсильніше землетруси відчуваються на південному заході Одеської області.