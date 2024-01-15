Поштовхи відчували у кількох точках: у Росії та Румунії зафіксували землетруси
Джерело:INCDFP
У декількох регіонах Росії 15 січня зафіксували землетрус. Також помірні поштовхи землі були відчутні й у Румунії.
Рух земної кори відчували у декількох регіонах Росії та Румунії. Про руйнування чи постраждалих інформації немає.
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Поштовхи у Росії та Румунії
Російські ЗМІ з посиланням на МЧС повідомляють, що вдень 15 січня у Курумканському районі Бурятії зафіксували землетрус магнітудою 5,7 бала. Водночас також й в Іркутську відчувалися поштовхи. Їх інтенсивність сягала до 3 балів. Про жертви та руйнування інформації не надходило.
Також у понеділок землетрус зафіксували й у Румунії. Румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі зафіксував у сейсмічній зоні Вранча поштовхи магнітудою 4,3. Епіцентр був на глибині 72,8 кілометра.
Поштовхи могли відчути мешканці поблизу таких міст:
- за 42 кілометри на захід від Фокшан,
- за 67 кілометрів на схід від Сфинту-Георге,
- за 68 кілометрів на північ від Бузеу,
- за 81 кілометр на північ та схід від Брашова,
- за 93 кілометри на південь від Бакеу,
- за 96 кілометрів на південний захід від Бирлада.
Також через пів години в зоні Вранча стався ще один землетрус на глибині 76,6 кілометра магнітудою 3,3 бала. Його зафіксовано за 43 кілометри на захід від Фокшан.
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