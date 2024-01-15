Поштовхи відчували у кількох точках: у Росії та Румунії зафіксували землетруси

У декількох регіонах Росії 15 січня зафіксували землетрус. Також помірні поштовхи землі були відчутні й у Румунії.

Рух земної кори відчували у декількох регіонах Росії та Румунії. Про руйнування чи постраждалих інформації немає.

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Поштовхи у Росії та Румунії

Російські ЗМІ з посиланням на МЧС повідомляють, що вдень 15 січня у Курумканському районі Бурятії зафіксували землетрус магнітудою 5,7 бала. Водночас також й в Іркутську відчувалися поштовхи. Їх інтенсивність сягала до 3 балів. Про жертви та руйнування інформації не надходило.

Також у понеділок землетрус зафіксували й у Румунії. Румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі зафіксував у сейсмічній зоні Вранча поштовхи магнітудою 4,3. Епіцентр був на глибині 72,8 кілометра.

Поштовхи могли відчути мешканці поблизу таких міст:

за 42 кілометри на захід від Фокшан,

за 67 кілометрів на схід від Сфинту-Георге,

за 68 кілометрів на північ від Бузеу,

за 81 кілометр на північ та схід від Брашова,

за 93 кілометри на південь від Бакеу,

за 96 кілометрів на південний захід від Бирлада.

Також через пів години в зоні Вранча стався ще один землетрус на глибині 76,6 кілометра магнітудою 3,3 бала. Його зафіксовано за 43 кілометри на захід від Фокшан.

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