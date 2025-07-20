Науковець відповів, чи може землетрус зруйнувати Москву та яка найбільша загроза для Росії

Сейсмолог назвав найбільшу кліматичну загрозу для окупантів. Також він розповів, наскільки підземні поштовхи можуть бути руйнівні для Москви.

Російська Камчатка здригнулася від землетрусу магнітудою 7,6 балів. В інтерв'ю "РБК-Україна" співробітник Інституту геофізики НАН України Дмитро Гривень розповів, чи можливе подібне явище у Москві, передає 24 Канал.

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Чи може Москву знищити землетрус?

Російська столиця розташована на Східноєвропейській платформі далеко від активних зон. Тому, на превеликий жаль, європейські землетруси до неї не доходять. Востаннє Москва відчувала землетрус 1977 року.

У Росії є сейсмічно-активні зони на Північному Кавказі, Далекому Сході, на Байкалі, Алтаї. Тому агресора трусить, але локально.

Значні руйнування від землетрусів ворогові не загрожують. Однак у нього є інша проблема. Приблизно 65% території Росії розташована в зоні багаторічно мерзлих ґрунтів. Внаслідок недбалої людської діяльності та штучної зміни клімату там місцями фіксують величезні за площею та глибиною провалля. Це призводить до величезних економічних збитків.