Румунію сколихнуло 2 землетруси: їх зафіксували поблизу України

Сейсмологи зафіксували два землетруси за день у Румунії. Вони сталися у неділю, 24 листопада.

Вказується, що вони були магнітудою 4,1 та 3,5. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Point.md.

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У Румунії зафіксували два землетруси

Перші поштовхи землетрусу магнітудою 4,1 були зафіксовані о 07:16 у сейсмічній зоні Вранча. Про це повідомили у Національному інституті вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії.

Вказується, що землетрус був на глибині 128 кілометрів.

Трохи більше, ніж через годину стався інший землетрус. Він був магнітудою 3,5 і стався о 08:43 на глибині 64,5 кілометра під землею.

Інформації щодо постраждалих або руйнувань унаслідок підземних поштовхів немає.

Додамо, що зона Вранча – це сейсмоактивна зона, що знаходиться на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат, у повіті Вранча в Румунії.