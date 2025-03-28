Столицю Таїланду сколихнув потужний землетрус: там падають будинки, – моторошні кадри

У Таїланді та низці сусідніх країн стався землетрус. ЗМІ повідомляють про сильні поштовхи.

У п'ятницю, 28 березня, потужний землетрус магнітудою 7,7 сколихнув столицю Таїланду, перетворивши висотні будівлі на пил і руїни, передає 24 Канал із посиланням на AP.

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Що відомо

За попередніми даними, землетрус стався на глибині лише 10 кілометрів, а його епіцентр розташовувався в сусідній М’янмі.

У Бангкоку проживає понад 17 мільйонів людей, багато з яких мешкають у висотних будівлях.

Сигналізація спрацювала в будівлях, коли землетрус стався близько 13:30 (близько 08:30 за київським часом). Спантеличені мешканці евакуювалися сходами з висотних кондомініумів та готелів у густонаселеному центрі міста.

Люди залишалися на вулицях, шукаючи тінь від палючого сонця в перші хвилини після поштовху. Поштовхи були настільки сильними, що вода вихлюпувалася з басейнів, зокрема й у висотних будівлях.

Що відбувалося у столиці Таїланду: дивіться відео

Таїланд здригається від землетрусу: дивіться відео

Повідомлень про жертви наразі не надходило.

Землетрус відчули також в Бангладеші, Індії, Лаосі та Китаї.

На одному з відео, опублікованому в соцмережах цього ранку, видно, як будівельний майданчик буквально відірвався від своїх фундаментів, поки робітники тікали в безпечне місце.

Багатоповерхівка перетворюється на попіл: дивіться відео

На іншому відео, опублікованому на платформі X, показано, як в епіцентрі землетрусу обвалився культовий міст Ава в місті Мандалай, впавши у річку Іраваді.

Жителі Бангкока повідомили, що міський наземний метро Skytrain почав хитатися під час руху, а пасажири спостерігали, як у повітрі кружляв попіл.

Захиталися навіть потяги у метро: дивіться відео

Анонімні джерела Mirror серед екстрених служб повідомили, що кілька людей опинилися в пастці під завалами після обвалу будівлі в Бангкоку. Рятувальники з пожежної станції Пахонйотхін готуються до термінової рятувальної операції.

У китайському місті Жуйлі, що в провінції Юньнань поблизу кордону з М’янмою, землетрус теж спричинив обвалення частин будівель.

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