Чи чекати українцям на землетруси: сейсмолог оцінив рівень загрози

Є інформація, що Україну в найближчі роки може очікувати небезпечний землетрус. Його магнітуда, ймовірно, сягатиме 7 – 7,5 балів.

Сейсмолог НАН Олександр Кендзера розповів 24 Каналу, що небезпека від землетрусів на території України добре вивчена. Відомо, що найсильніші землетруси можуть бути відчутними на південному заході Одеської області.

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Землетрус в Україні

Олександр Кендзера зазначив, що кожна споруда в Україні має відповідати усім будівельним нормам, щоб наслідки ймовірного землетрусу були мінімальними.

Загроза сейсмічної небезпеки на території України існує, але вона не рівномірно розподілена. Сильні землетруси останнім часом відбуваються дуже рідко,

– сказав він.

Прогнози

Сейсмолог зауважив, що прогнозування землетрусів є дуже складним математичним обчисленням. У світі поки не існує методу за допомогою якого можна одразу визначити час виникнення та величину природного лиха.

"Найпотужніші землетруси відбуваються в зоні Вранча, але ближче до території України вони не несуть значної небезпеки. Спрогнозувати їх також неможливо, адже може виникнути один сильний або сотні слабких землетрусів", – додав Кендзера.