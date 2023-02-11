30 на 200 метрів: у Туреччині внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина

Землетруси у Туреччині наробили дуже багато лиха. Наразі відомо про понад 20 тисяч загиблих. Окрім того, через катаклізм на території держави утворилася гігантська тріщина.

Відповідне моторошне відео показали турецькі ЗМІ. Про жахливі наслідки землетрусу пише 24 Канал.

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Гігантський розлом показали у селі Тепехан Хатай. У TRT Haber зазначили, що оливкове поле буквально розколовся та утворилися великі западини.

За даними турецьких ЗМІ, ущелина, що утворилася внаслідок землетрусу, глибиною близько 30 метрів і завширшки близько 200.

Величезна тріщина в Туреччині: дивіться відео

Останні дані щодо жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії

Станом на ранок 11 лютого кількість жертв через землетруси у Туреччині та Сирії вже перевищила 23 тисячі.

Офіційні дані наразі свідчать про те, що загинуло щонайменше 23 700 людей. З них – 3 500 у Сирії та 20 200 у Туреччині. Втім, рятувально-пошукові роботи продовжуються, тож, на жаль, кількість смертей ще може збільшитися.