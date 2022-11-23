Біля берегів Туреччини стався землетрус: зросла кількість постраждалих
Недалеко від столиці Туреччині трапився землетрус. Магнітуда поштовхів становила 6 по шкалі Ріхтера.
Інцидент трапився орієнтовно о 4:08 проти 23 листопада. За даними видання Mirror, поштовхи було чутно на північному заході та в центрі Туреччини.
Зауважте Потужний землетрус в Індонезії: кількість жертв різко зросла до 268
Що відомо про землетрус у Туреччині
Землетрус трапився в районі Мармурового моря біля Стамбула. Геологічна служба США повідомила, що підземні поштовхи були орієнтовно в 170 кілометрах на схід від Стамбула.
Також відомо, що:
- епіцентр землетрусу був на південному сході міста Дюздже;
- вогнище – на глибині шести кілометрів;
- за даними очевидців – поштовхи тривали до 30 секунд.
Скільки поранених людей
Міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока написав, що магнітуда становила 5,9, а сам землетрус трапився в районі Голяка провінції Дюздже. Проте поштовхи були відчутні в Стамбулі та Анкарі.
За поточною інформацією, кількість постраждалих становить 35 осіб, у тому числі 32 – у Дюздже, 1 – у Стамбулі, 1 – у Болу та 1 – у Зонгулдаці,
– заявив Кока.
Згодом стало відомо, що через землетрус у Туреччині щонайменше 50 людей отримали поранення.
Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що одна людина отримала серйозні травми, стрибнувши з балкона через паніку.
Окрім того, Сулейман Сойлу сказав, що інформації про людські жертви немає.
Також агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини (AFAD) заявило, що відключення електрики в регіоні Дюздже було контрольованим, тому людям радять не панікувати.
Землетрус в Туреччині / Фото з твітеру Cem Kayalar, igandean, aysviola
Як відбувався землетрус: дивіться відео
Що відомо про останні землетруси у світі: коротко
- 22 листопада потужний землетрус трапився в Індонезії. Внаслідок стихії загинули 268 людей. Його магнітуда становила 5,6.
- У цей же день біля Соломонових островів також трапився землетрус. Його магнітуда – 7. Його ще називають спустошливим. Там була загроза цунамі.
- Окрім того, 21 листопада землетрус трапився на Криті. Магнітуда поштовхів становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера. Відомо, що його було відчутно аж у Єгипті.