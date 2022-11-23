Біля берегів Туреччини стався землетрус: зросла кількість постраждалих

Недалеко від столиці Туреччині трапився землетрус. Магнітуда поштовхів становила 6 по шкалі Ріхтера.

Інцидент трапився орієнтовно о 4:08 проти 23 листопада. За даними видання Mirror, поштовхи було чутно на північному заході та в центрі Туреччини.

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Що відомо про землетрус у Туреччині

Землетрус трапився в районі Мармурового моря біля Стамбула. Геологічна служба США повідомила, що підземні поштовхи були орієнтовно в 170 кілометрах на схід від Стамбула.

Також відомо, що:

епіцентр землетрусу був на південному сході міста Дюздже;

вогнище – на глибині шести кілометрів;

за даними очевидців – поштовхи тривали до 30 секунд.

Скільки поранених людей

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока написав, що магнітуда становила 5,9, а сам землетрус трапився в районі Голяка провінції Дюздже. Проте поштовхи були відчутні в Стамбулі та Анкарі.

За поточною інформацією, кількість постраждалих становить 35 осіб, у тому числі 32 – у Дюздже, 1 – у Стамбулі, 1 – у Болу та 1 – у Зонгулдаці,

– заявив Кока.

Згодом стало відомо, що через землетрус у Туреччині щонайменше 50 людей отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що одна людина отримала серйозні травми, стрибнувши з балкона через паніку.

Окрім того, Сулейман Сойлу сказав, що інформації про людські жертви немає.

Також агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини (AFAD) заявило, що відключення електрики в регіоні Дюздже було контрольованим, тому людям радять не панікувати.

Землетрус в Туреччині / Фото з твітеру Cem Kayalar, igandean, aysviola

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