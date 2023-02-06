Хвиля потужних землетрусів у Туреччині: показуємо на карті, де були поштовхи

У Туреччині, у провінції Кахраманмараш, яка розташована поруч кордону із Сирією, стався потужний землетрус магнітудою 7,4, після чого відбулась ще низка менших, але потужних землетрусів. Їх також відчували в Сирії.

В обох країнах загинули понад 520 людей, тисячі отримали поранення. Загалом Туреччину сколихнули шість землетрусів. Відомо про численні руйнування. 24 Канал показує на карті, де розташовані епіцентри стихійного лиха.

Увага Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Перший землетрус стався близько 04:17 за місцевим часом на глибині 7 кілометрів. Після нього стався землетрус магнітудою 6,4 на Південному Сході провінції Ґазіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також вразив Ґазіантеп.



Епіцентри землетрусу в Туреччині: Кахраманмараш та Ґазіантеп / Інфографіка Anadolu

Де розташована провінція Кахраманмараш: карта

Де розташоване місто Ґазіантеп: карта

Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах – Адані, Анкарі, Анталії, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Зазначають, що початковий землетрус також відчувався в інших Південно-Східних провінціях, включаючи Діярбакир, і сусідніх країнах, включаючи Ліван і Сирію.

В країні оголошено тривогу четвертого рівня, що включає заклик до міжнародної допомоги.

Наслідки землетрусу

Внаслідок землетрусу, який торкнувся 10 міст Кахраманмараша, стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая.

У провінції Ґазіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю збудували римляни у 2 столітті. На початку 2000-х років замок відреставрували.

До теми Ми готові надати необхідну допомогу, – Зеленський відреагував на потужні землетруси у Туреччині