"Прокинулися у пеклі": емоційний репортаж про постраждалих від землетрусу Туреччину та Сирію

Землетруси у Туреччині та Сирії спричинили жахливі руйнування та багато смертей. Кількість загиблих вже перевищила понад 7 800 осіб.

Очікується, що кількість жертв буде ще зростати. Іноземні журналісти оприлюднили фоторепортаж з місця трагедії.

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Що відбувається після землетрусів у Туреччині та Сирії

Один із мешканців Туреччини Осман розповів, що його сім’я "ніби прокинулася у пеклі". А в Сирії під завалами знайшли новонароджену дитину, мама якої померла.



Новонароджена дитина, яку витягли з-під завалів / фото Associated Press

Пошуково-рятувальні команди з майже 30 країн прибули на місце трагедії та пообіцяли надати допомогу.

Купи металу та бетону роблять пошукові роботи небезпечними, а погодні умови – більш невідкладними, оскільки у деяких регіонах не всі люди зможуть довго протриматись на морозі.

Рятувальники розбирають завали у Туреччині та Сирії / фото Associated Press

Тим, хто вижив після землетрусів, довелося спати в автомобілях, на вулиці або в державних притулках.

У нас немає намету, немає печі, немає нічого. Наші діти в поганому стані. Ми всі промокаємо під дощем, а наші діти сидять на морозі. Ми не померли від голоду чи землетрусу, але ми помремо, замерзаючи від холоду,

– розповіла постраждала Айсан.

Наслідки землетрусі у Туреччині та Сирії / фото Associated Press

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