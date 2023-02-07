Що робити при землетрусі: термінові поради для українців

У лютому 2023 року світ сколихнули моторошні землетруси у Туреччині та Сирії. Вони забрали життя тисяч людей. Українцям, які перебувають у країнах, де панує стихія, дали поради, які можуть врятувати життя.

На жаль, попередити землетрус – неможливо. Водночас якщо дотримуватися правил, можна врятувати своє життя й здоров'я. Найголовніше – не панікувати. Це – суттєво збільшує шанси.

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Попередили про землетрус – що робити

Іноді про землетрус попереджають. Тоді є трохи часу, аби убезпечити себе. Зокрема, необхідно:

важкі та великі речі перенести на підлогу; речі, які можуть впасти, – закріпити;

постійно стежити за актуальною інформацією та оновленням інструкцій від офіційних джерел;

не користуватися телефоном без потреби;

оперативно одягнутися та зібратися, допомогти зробити це дітям та людям літнього віку;

зібрати найнеобхідніше (документи, їжу, воду, ліки, кишеньковий ліхтарик) у тривожну валізку;

попередити сусідів про загрозу;

допомогти людям, які не мають змоги самостійно потурбуватися про себе;

розповісти дітям, що робити, коли землетрус почнеться;

покласти дитині у рюкзак або кишеню позначку з інформацією про дитину та контактами батьків;

виходячи з дому, переконатися, що нагрівальні пристрої та газ – вимкнені;

на вулиці не наближатися до будівель та споруд;

рухатися у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок;

тримати над головою – рюкзак (може захистити від травми).

Землетрус вже почався – як рятуватися

Якщо ж землетрус вже почався, потрібно діяти блискавично. Кожна секунда зволікань може коштувати дуже дорого.

Алгоритм дій:

заховатися – перейти у місце подалі від вікон (де не можуть впасти меблі або інші важкі предмети); найкращі сховки – під міцними столами, ліжками, біля головних стін або колон;

остерігатися навісних меблів або великогабаритної техніки;

остерігатися дзеркал;

тримати під рукою кишеньковий ліхтарик (на випадок, якщо електрики не стане) та мобільний.

Опинилися під завалами – що робити

Пріоритет – оцінити ситуацію. Як би не було складно й страшно, потрібно намагатися не дозволяти паніці захопити свідомість.

Головне – не переставати кликати на допомогу;

Коли почули, потрібно чекати, коли розберуть завал;

якщо ніхто не чує крику, варто спробувати врятуватися самостійно. Водночас – не можна робити різких рухів. Насамперед – оцініть ситуацію: що видно, що впало;

розбираючи завал, вкрай важливо намагатися не зачепити те, на чому все тримається;

якщо вибратися самостійно – нереально, треба не припиняти кликати на допомогу (телефонувати, кричати, гучно стукати по трубах).

Землетрус у Туреччині – куди звернутися українцям

Важливо! Виходити з укриття можна лише тоді, коли вщухли перші коливання. Важливо підготувати шлях до евакуації. Зокрема, відчинити міжкімнатні та вхідні двері, а також – вікна.

Василь Боднар – надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині – розповів, що українці можуть дізнатися необхідну їм інформацію за номерами: