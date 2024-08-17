Потужний землетрус, а потім – виверження вулкана: на російській Камчатці лютує природа
Землетрус магнітудою 7,0 зафіксували біля берега Камчатки, що в Росії. Жителі регіону залишили домівки через небезпеку. Згодом ще й стало відомо про виверження вулкана.
У суботу, 17 серпня (за київським часом), російські ЗМІ спершу написали про коливання земної поверхні, – інформує 24 Канал. Відповідні інформджерела зазначили, що землетрус розбудив жителів Камчатки. Тоді якраз-таки був ранок 18 серпня, 07:21.
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Землетрус на Камчатці
Епіцентр землетрусу розташований за 108 кілометрів від міста Петропавловськ-Камчатський, що є адміністративним центром Камчатського краю Росії.
Такого не було давно. Люди постаралися швидше вийти зі своїх будинків або сховатись у безпечному місці,
– акцентує один з російських телеграм-каналів з посиланням на слова місцевих.
Після землетрусу магнітудою 7,0 біля берегів Камчатки зафіксували ще й серію афтершоків магнітудою 3,9. Відповідна інформація з'явилась на сайті Камчатської філії геофізичної служби.
Де орієнтовно розташований епіцентр землетрусу на російській Камчатці: дивіться на карті від Google mapsЗверніть увагу! Станом на 23:00 за київським часом інформації про постраждалих та руйнування немає. Крім того, немає загрози цунамі в цьому районі.
На Камчатці в Росії стався землетрус: дивіться відео з телеграм-каналів
Як пишуть російські медіа, землетрус відчували також жителі:
- Елізовського міського округу;
- Усть-Камчатського району;
- Вилючинського міського округу.
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За словами губернатора Камчатки, низькою залишається ймовірність сильного підземного поштовху. Водночас відповідні рятувальні служби вирушили обстежувати будівлі, які були в зоні поштовхів.
Виверження вулкана
За словами тих же російських журналістів, після потужного землетрусу на Камчатці почалося сильне виверження вулкана Шивелуч.
Стовп попелу з бані Каран піднявся на 8 кілометрів, що підтверджують кадри, опубліковані в мережі.
У Росії на Камчатці прокинувся вулкан / Фото телеграм-каналів
Уточнимо, що Шивелуч – найпівнічніший вулкан, що діє на території Камчатського півострова. Останнє його виверження було 11 квітня 2023 року – тобто не так давно.