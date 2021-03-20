Землетрус у Японії: через підземні поштовхи оголосили загрозу цунамі – відео

Поблизу узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,2. Метеорологи попередили про загрозу цунамі. Підземні поштовхи відчували навіть у столиці країни – Токіо.

За інформацією Головного метеорологічного агентства, епіцентр землетрусу розташований на північному заходу країні, у префектурі Міягі. Вогнище поштовхів – на глибині 60 кілометрів під водою.

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Підземні поштовхи відчули і у Токіо

У Токіо у помешканнях розхитувались світильники, а на вулиці – ліхтарі. Цунамі загрожує передусім префектурі Міягі. Перші хвилі висотою 1 метр уже дістались узбережжя.

Згідно з попередньою інформацією, землетрус не вплинув на роботу атомних електростанцій "Токай-2", "Фукусіма-1", "Фукусіма-2".

! Уряд Японії створив антикризовий штаб, аби протидіяти можливому стихійному лиху. Поки що інформації про руйнування та жертв чи постраждалих немає.

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