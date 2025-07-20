На Камчатці зафіксували серію землетрусів: там була загроза цунамі

На Камчатці за один день сталося п'ять підземних поштовхів. Найсильніший мав магнітуду 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

Через загрозу цунамі мешканцям радили триматися якомога далі від моря. Про це пише 24 Канал з посиланням на DW.

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У неділю, 20 липня, на Камчатці зафіксували серію із п'яти землетрусів. Останній стався за 166 кілометрів від Петропавловська-Камчатського та мав магнітуду 6,4.

Раніше в цьому ж районі зафіксували ще чотири поштовхи магнітудою від 5,3 до 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, у місті оголосили загрозу цунамі. Жителям рекомендували відійти від узбережжя. За даними місцевих геофізиків, максимальна висота хвилі могла сягнути 60 сантиметрів.

Попри напружену ситуацію, евакуацію населення у прибережних населених пунктах не проводили. Згодом повідомили про скасування загрози цунамі.

Раніше науковці повідомляли, чи загрожують Москві землетруси та що становить найбільшу небезпеку для Росії. Столиця країни-агресора розташована поза межами активних сейсмічних зон, тому руйнівні землетруси їй не загрожують.