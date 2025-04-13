Потужні землетруси сталися у Таджикистані та повторно у М'янмі

У Таджикистані стався землетрус магнітудою 6,4 на глибині 16 кілометрів. Повторний землетрус магнітудою 5,5 спіткав і М'янму.

Про наслідки землетрусів поки не відомо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про землетруси у Таджикистані та М'янмі

Землетрус магнітудою 6,4 стався в неділю в Таджикистан на глибині 16 кілометрів. Про це повідомили в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі.

У М'янмі також стався землетрус магнітудою 5,5 в центральній частині країни.

Деталі щодо наслідків лиха наразі не уточнювали.

Смертоносні землетруси у М'янмі