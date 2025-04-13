13 квітня, 09:42
Потужні землетруси сталися у Таджикистані та повторно у М'янмі
Основні тези
- У Таджикистані стався землетрус магнітудою 6,4 на глибині 16 кілометрів, у М'янмі - магнітудою 5,5.
- Нищівний землетрус магнітудою 7,7 у М'янмі призвів до 3354 загиблих та 4850 поранених, загинули також люди в Таїланді.
У Таджикистані стався землетрус магнітудою 6,4 на глибині 16 кілометрів. Повторний землетрус магнітудою 5,5 спіткав і М'янму.
Про наслідки землетрусів поки не відомо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що відомо про землетруси у Таджикистані та М'янмі
Землетрус магнітудою 6,4 стався в неділю в Таджикистан на глибині 16 кілометрів. Про це повідомили в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі.
У М'янмі також стався землетрус магнітудою 5,5 в центральній частині країни.
Деталі щодо наслідків лиха наразі не уточнювали.
Смертоносні землетруси у М'янмі
- Нищівні землетруси у п'ятницю, 28 березня, сколихнули М'янму та Таїланд.
- У Бангкоку о 13:30 (близько 8:30 за київським часом) зафіксували нищівний землетрус магнітудою 7,7. Він стався на глибині 10 кілометрів. Його епіцентр був у сусідній М'янмі, яка також сильно постраждала. Окрім того, поштовхи відчули у Бангладеш, Індії, Лаосі та Китаї.
- За даними державних ЗМІ М'янми, кількість жертв землетрусу зросла до 3354 осіб.
- Ще близько 4850 – зазнали поранень. Людей лікують просто неба, побоюючись обвалу будівель.
- Також 220 людей вважається зниклими безвісти. Пошуки можуть ускладнитися дощами, нетиповими для сезону, які прогнозують на 6 – 11 квітня.
- У Таїланді загинули 22 особи, 35 – зазнали поранень, а майже 80 – вважаються зниклими безвісти.