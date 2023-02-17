Не диво, а звичайне дотримання законів: чому турецьке місто Ерзін не постраждало від землетрусів

Після землетрусів у Туреччині влада вирішила знести та будувати наново місто Нурдагі, яке зруйнувала стихія. Однак на тій же відстані від епіцентру було й місто Ерзін, яке не постраждало взагалі – жодної зруйнованої будівлі та жодних постраждали чи загиблих.

Причина цього "дива" проста і водночас не дуже – у місті були заборонені незаконні забудови. Таку політику провадив мер Оккеш Ельмасоглу, якого тепер вважають героєм.

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Проблема незаконних забудов, якої немає в Ерзіні

Відколи Реджеп Ердоган при владі в Туреччині, поки в країні й існує проблема масових незаконних забудов. Аналітики та експерти неодноразово попереджали, що це призведе до катастрофічних наслідків, які зараз власне і є – у Туреччині руйнівні землетруси забрали щонайменше 38 тисяч життів.

Більшість зруйнованих землетрусом будівель були збудовані за час перебування Ердогана при владі. Його уряд неодноразово оголошував амністії незаконних забудов.

Однак у місті Ерзін була жорстка політика щодо будівництва – це була чітка позиція мера Оккеша Ельмасоглу, який не дозволив звести ні одної незаконної забудови у місті. Часто його з насмішками намагалися дорікнути в надмірній чесності, особливо родичі, яким він також не дозволяв таких речей, однак тепер його вважають героєм. Сам Ельмасоглу не вважає свої дії геройськими, а те, що місто вціліло – не вважає дивом, бо впевнений, що просто робив те, що й повинен був – дотримуватися законів, зокрема й стандартів будівництва.

У Ерзіні немає жодних висоток – житлові будинки там не вищі 4-х поверхів, а загалом будівлі вище 8-ми поверхів не знайти. У місті проживає 41 тисяча осіб і ніхто не постраждав від землетрусу. Тільки кілька будинків зазнали незначних пошкоджень.

Нурдагі будуватимуть наново

Тим часом влада Туреччини ухвалила рішення про повне знесення міста Нурдагі, в якому до землетрусів проживали 17 тисяч осіб. Жодна будівля у місті не підлягає відновленню.

Тому зараз там тривають фінальні етапи пошуково-рятувальних операцій, після чого Нурдагі, а радше руїни міста, знесуть та будуватимуть місто наново.