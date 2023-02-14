5 українців загинули, ще 7 – зниклі безвісти, – МЗС про результати пошуків у Туреччині

За час пошуково-рятувальної операції в регіонах Туреччини, які постраждали внаслідок потужних землетрусів, вдалося розшукати 136 українців. Однак, на жаль, 5 наших співгромадян загинули.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Станом на 14 лютого 7 громадян України вважають зниклими безвісти.

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Україна веде підготовку до повернення тіл загиблих до України

Олег Ніколенко розповів, що 37 громадян України вдалося евакуювати, а ще 10 – врятувати з-під завалів. З 7 громадян, яких вважають зниклими безвісти, щонайменше 2 можуть бути досі під завалами.

Крім того, 1 людина госпіталізована. Її стан стабільний. Однак є і жертви. Зараз українські дипломати готуються до повернення тіл до України.

На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих,

– повідомив Ніколенко.

Також українські дипломати найближчим часом планують евакуювати 22 українців з південних регіонів Туреччини, які постраждали від землетрусів.

Загинула родина з Запоріжжя

Уранці 14 лютого стало відомо, що під завалами у Туреччині знайшли тіла 3 загиблих українців – 46-річної мешканки Запоріжжя Юлії Петрової та її двоє дітей – 10-річний синочок Захар і 5-річний Матвійчик.

Про трагедію розповів батько загиблої й зазначив, що чоловік його доньки – військовослужбовець. Він саме лікувався від поранення у Запоріжжі. Після планував вирушити до Туреччини, щоб допомогти знайти свою дружину та дітлахів.

Станом на 12:07 14 лютого, внаслідок землетрусів загинуло щонайменше 37 357 людей, передає Sky News. У Туреччині кількість жертв налічує 31 643 людини, а в Сирії – 5 714. На жаль, ці цифри з кожним днем лише ростуть.