Землі вистачить, щоб вас тут поховати: тероборона Чернігова звернулась до Кадирова
Джерело:телеграм Останній блокпост
Тероборона Чернігова запрошує Кадирова до України. Кажуть, української землі вистачить на них усіх, щоб поховати.
Наші бійці готові боротись за українську землю, а тому звернулись до Кадирова, аби той не залякував українців.
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Повне звернення бійців
Тільки налякати російський і білоруський народ. Ми українці, цього не боїмось. Кадиров відправляє своїх людей, вбивати український народ. А краще приїздив би сам – ми б з ним розібрались. Рускі гниють тисячами, а воювати здатні лише з мирним населенням.
Твої кадировці не кращі, ми з нетерпінням будемо чекати кожного окупанта: з Росії, Чечні, Білорусії. Української землі вистачить, щоб вас усіх тут поховати та українських перукарень вистачить, щоб вас всіх тут побрити.
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