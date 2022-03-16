Зенітні ракетні війська ЗСУ знищили два ворожі винищувачі Су-30см

Уранці 16 березня українські захисники відправили два російські Су-30см слідом за їхнім же кораблем. При цьому ворожі винищувачі вдалося не просто ліквідувати, а ще й потопити.

Два російські Су-30см намагалися атакувати населений пункт на Одещині близько 5 ранку. Але зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" зруйнував плани окупантів.

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Нашим військовим вдалося збити 2 повітряні судна рашистів. Залишки винищувачів затонули в Чорному морі, а от ворожі пілоти встигли катапультуватись.

Услід за літаками вони впали в українське Чорне море,

– підсумували у Повітряному командуванні.

Повітряні сили України активно знищують окупантів. Тільки за попередню добу, 15 березня, наша авіація збила 3 ворожі літаки, вертоліт, 3 безпілотники та 2 крилаті ракети.

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