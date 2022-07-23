Про цю угоду вже можна забути, – віцепрезидент KSE про удари росіян по порту в Одесі

Ранковим обстрілом Одеси російські окупанти продемонстрували свої реальні наміри щодо експорту українського зерна. Цікавим є й той факт, що в угоді із Туреччиною та ООН немає порту Миколаєва, адже його росіяни атакують постійно.

Про це 24 каналу розповів віцепрезидент KSE Олег Нів'євський. Він також зазначив, що хоча російські загарбники й підписали угоду, але продовжують нищити портову інфраструктуру, аби не було фізичної можливості провадити експорт.

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Гадаю, що про вчорашню зернову угоду вже можна забути. Дуже довго запрягали, усіх намагались переконати в тому, що це винятково позитивне рішення. Але одна дія з боку окупантів вирішила все і я не знаю, що повинно трапитись, аби переконати безпосередніх учасників торгівлі у протилежному,

– говорить Олег Нів'євський.

Звичайно, всі прагнуть розблокування портів, але ми бачимо, що росіянам не можна довіряти, додає фахівець.

Навіщо росіяни порушили зернову угоду

"Кажуть, що росіяни підписали дзеркальну угоду до тієї, яку запропонували нам. А щодо того, навіщо окупанти атакували порт – як на мене, вони просто затягують час", – додає віцепрезидент KSE.

За його словами, ця зернова угода, така ж, як і був Будапештський меморандум – це примус для нас, аби ми пішли на певні поступки. І в результаті, бачимо, що нашому ворогу це не вигідно.

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Зернова угода 2022 – що відомо про домовленості щодо експорту українського зерна

Українська та російська делегація по черзі сідали за стіл переговорів. Спочатку Україна підписала угоду з ООН і Туреччиною. Аналогічний документ підписала і росія, тобто теж з Туреччиною та ООН. Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк повідомив, що між Україною та Росією напряму угод немає.

Що передбачає угода про зерно: