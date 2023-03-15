Чому Росія хоче продовжити зернову угоду: Братчук назвав головну "козирну карту"

Росія знову заявила про міфічний "жест доброї волі" та погодилась продовжити зернову ініціативу. Попри це, російські війська продовжують обстрілювати Очаків з Кінбурнської коси та тиснути щодо умов угоди.

Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, в морі збільшилось угруповання російського чорноморського флоту, а загальна кількість можливого пуску рекет тримається на рівні 28 одиниць.

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Росія намагається тиснути

Сергій Братчук переконаний, що зернова угода та присутність російських ракетоносіїв у Чорному морі означає певне намагання Росії тиснути у перемовинах щодо зернової угоди. Речник Одеської ОВА зазначив, що нинішні обсяги перевезень вже не такі, як були восени.

"Порти біля Одеси працюють. Звичайно, обсяги не ті, що були восени 2022 року. Я сподіваюсь, що буде подовжено зернову угоду, але бачимо розбіжності у днях, 60 або 120", – розповів Сергій Братчук.

Росіяни заявили про продовження зернової угоди: дивіться відео

Речник Одеської ОВА також зазначив, що Росія знову заговорила про абсурдний термін "жест доброї волі" й він вважає, що на це росіян підштовхнула заборона Туреччини провозити підсанкційні товари через турецькі порти на російських кораблях.

Він додав, що Україна має свій козир у цій справі, з яким Росія не може не рахуватись, оскільки напряму відчуває його дію та тиск на собі.

"Найбільша наша "козирна карта" – це те, що роблять на полі бою ЗСУ. Якщо ворог це відчуває, а він це відчуває, то він, звичайно, намагається в цих перемовинах щодо зернової угоди також відступати й демонструвати "жести доброї волі", – сказав Братчук.

Продовження зернової угоди: дивіться відео