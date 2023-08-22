Глава МЗС Туреччини їде в Україну, аби обговорити зернову ініціативу, – ЗМІ

Хакан Фідан – глава МЗС Туреччини – прибуде в Україну. Метою візиту стане обговорення зернової ініціативи.

Про майбутній візит повідомляють турецькі дипломатичні джерела. Туреччина зацікавлена у тому, щоб стати посередницею між Росією та Україною для відновлення чорноморської зернової угоди.

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Повідомляють, що візит запланований на 25 серпня.

Україна створила зерновий коридор

У серпні 2023 року Україна створила зерновий коридор. Про це наша держава повідомила у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Та своєю чергою визнала міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство та закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

Російські військово-морські позиції в Чорному морі, ймовірно, ще не принесли бажаного ефекту, і Росія, ймовірно, намагається просувати власні ініціативи щодо експорту російського та вкраденого українського зерна, щоб ще більше підірвати потенційний успіх створеного Україною зернового коридору,

– заявили аналітики.

Першим з порту Одеси вийшов контейнеровоз Joseph Schulte. Володимир Зеленський відреагував на подію й наголосив це – важливий крок до відновлення судноплавства у Чорному морі. Український президент наголосив, що море має бути безпечним для усіх.