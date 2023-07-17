Росія вийшла із "зернової угоди": Кулеба проводить термінові консультації у штаб-квартирі ООН

17 липня Росія заявила, що вийшла із "зернової угоди". Після цього Дмитро Кулеба повідомив, що проводить термінові консультації у штаб-квартирі ООН з цього приводу.

У ніч проти 17 липня стався вибух на Кримському мосту. Саме це росіяни вирішили назвати причиною того, що вони покидають "зернову угоду". По факту, вона і так мала б завершитися сьогодні, і Кремль не планував її продовжувати.

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Росія загрожує продовольчій безпеці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що проводить термінові консультації з партнерами в ООН у Нью-Йорку. Їх він проводить за дорученням Володимира Зеленського. Під час них обговорюватимуть наступні кроки після виходу Росії з зернової ініціативи.

Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все, щоб зберегти чорноморський зерновий коридор,

– зазначив Кулеба.

Пригадаймо, як сам Володимир Зеленський відреагував на припинення Росією "зернової угоди". За його словами, у Кремлі продовжують використовувати шантаж, щоб досягнути свого.

Росія зриває всі домовленості

Від імені Зеленського на ситуацію відреагував речник глави держави Сергій Нікіфоров. Він зауважив, що президент, спілкуючись з африканськими журналістами повідомив, що були відразу дві угоди:

Україна, Туреччина, ООН;

Росія, Туреччина, ООН.

Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей,

– заявив український лідер.

Глава держави зазначив, що навіть без Росії необхідно робити все можливе, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор. До нашої держави вже звернулися компанії-власники кораблів. Вони заявили про свою готовність продовжувати постачати зерно, якщо зелене світло дадуть Україна та Туреччина.

Зауважимо, що Реджеп Ердоган 17 липня заявив, що "зернова угода" увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Саме тому президент Туреччини намагатиметься зробити все, щоб її дія продовжилася.